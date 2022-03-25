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    Кадейкин: В третьем периоде все решила игра в большинстве — мы не забили, а «Трактор» забил

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Трактор КХЛ
    Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвел итоги матча с «Трактором» (1:2).

    Александр Кадейкин
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    Александр Кадейкин

    «Равная игра, все очень близко. В третьем периоде все решила игра в большинстве — мы не забили, а они забили.

    У нас был наигран хороший резерв. Команда быстро пересобралась. У нас есть система, которую мы стараемся выполнять.

    Когда мы выходим на лед, то думаем об игре. Ни один хоккеист не думает во время матча, хорошие ли у него шансы на победу.

    Мой гол? Были заряженные сегодня. Моментов было много. Где-то думаешь, что нужно просто бросать в сторону ворот. И так работает.

    Игра нашей тройки не складывается? Почему? В каждой игре мы создаем моменты. Просто не складывается реализация.

    Да все нормально. Сегодня не получилось, но по игре все было ровно. Нужно подработать несколько моментов и все будет нормально», — сказал игрок Gorobzor.ru.

    Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Трактора». Шестая игра пройдет в Уфе 27 марта.

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