Малкин вышел на пятое место среди россиян по голам в НХЛ

«Баффало» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Пингвинз» голом и результативной передачей отметился Евгений Малкин. Для 35-летнего форварда это 437-я шайба в регулярных чемпионатах. Таким образом, он вышел на пятое место по голам среди россиян, сравнявшись с Павлом Буре. Стоит отметить, что Буре для этого понадобилось 702 матча, Малкину — 969.

Четвертую позицию в списке занимает Илья Ковальчук (443). В тройке: Александр Овечкин (770), Сергей Федоров (483) и Александр Могильный (473).

Всего в 969 матчах за карьеру в НХЛ Малкин набрал 1132 (437+695) очка. В 29 играх сезона-2021/22 у него 28 (13+15) очков.