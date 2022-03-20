НХЛ. Первая звезда Шестеркина, победная шайба Панарина

«Аризона» — «Питтсбург» 1:4

В составе победителей забивали Каспери Капанен, Евгений Малкин и Сидни Кросби. Последний оформил дубль.

Именно шайба Панарина стала победной в этом матче.

Благодаря этому результату «пингвины» набрали 85 очков и сейчас находятся на 3 месте в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Питтсбург» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Голы: Капанен — 10 (Картер), 22:09 — 0:1. Келлер — 27 (Строльман), 31:28 — 1:1. Малкин — 11 (Раст), 52:36 — 1:2. Кросби — 21 (Гюнтцель), 56:13 — 1:3. Кросби — 22 (п.в., Родригес, Дюмулин), 58:10 — 1:4Вратари: Уэджвуд (57:25 — 58:10) — ДжерриШтраф: 6 — 4Броски: 21 (5+10+6) — 49 (19+14+16)

«Аризона» — «Питтсбург»

«Коламбус» — «Сент-Луис» 5:4

Несмотря на поражение, этот матч стал радостным для Алексея Торопченко, который забросил дебютную шайбу. Также хэт-трик у «блюзменов» сделал Дэвид Перрон.

Эмиль Бемстрем, Густав Нюквист, Патрик Лайне, Шон Курали и Якуб Ворачек — те, кто забивал за победителей.

«Сент-Луис» с 77 очками занимает третье место в Западной конференции, «Коламбус» с 67 очками на девятой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Сент-Луис» — 5:4 (2:1, 1:1, 2:2) Голы: Бемстрем — 3 (Робинсон, Гавриков), 3:22 — 1:0. Перрон — 19 (бол., Шенн, Крюг), 12:36 — 1:1. Нюквист — 15 (бол., Лайне, Бьоркстранд), 15:14 — 2:1. Лайне — 25 (Нюквист, Рословик), 23:52 — 3:1. Торопченко — 1 (Фолк, Перрон), 33:43 — 3:2. Керали — 11 (Робинсон, Бемстрем), 46:59 — 4:2. Перрон — 20 (бол., Шенн, Крюг), 48:03 — 4:3. Ворачек — 4 (Бьоркстранд, Бин), 52:24 — 5:3. Перрон — 21 (Бучневич, Кайру), 58:40 — 5:4Вратари: Мерзликинс (Корписало, 46:06) — ХуссоШтраф: 6 — 8Броски: 27 (13+7+7) — 28 (9+11+8)

«Сент-Луис» — «Коламбус»

«Монреаль» — «Оттава» 5:1

Кроме разгромной победы «Монреаля» стоит отметить борьбу между россиянами. Александр Романов стал лучше, получив показатель полезности +2.

У гостей Никита Зайцев получил отрицательный показатель -1.

НХЛ. Регулярный чемпионат Монреаль — Оттава — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) Голы: Эванс — 8 (Лехконен), 16:32 — 1:0. Норрис — 26 (бол., Уайт, Штютцле), 18:51 — 1:1. Байрон — 2 (Пеццетта, Эванс), 22:42 — 2:1. Кофилд — 13 (Эдмундсон), 24:23 — 3:1. Армиа — 3 (бол., Шюнеман, Р. Питлик), 39:27 — 4:1. Кулак — 3 (Сузуки, Андерсон), 48:14 — 5:1Вратари: Аллен — ГуставссонШтраф: 8 — 6Броски: 27 (10+10+7) — 30 (13+11+6)

«Монреаль» — «Оттава»

«Нэшвилл» — «Торонто» 6:3

Яков Тренин принял участие в разгроме «Торонто», отдав пас и забросив шайбу. Также 3 передачи на счету Романа Йоси.

У «Мэйпл Ливз» 3 (2+1) очка набрал Митч Марнер, 2 (1+1) очка у Остона Мэттьюса.

Илья Любушкин и Илья Михеев получили отрицательны показатель полезности -1.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Торонто» — 6:3 (1:0, 2:1, 3:2) Голы: Жанно — 21 (Сиссонс, Тренин), 13:46 — 1:0. Толванен — 9 (Дэйвис, Гранлунд), 21:48 — 2:0. Марнер — 25 (Бантинг, Мэттьюс), 28:04 — 2:1. Экхольм — 5 (Каррье, Толванен), 30:52 — 3:1. Мэттьюс — 46 (Марнер), 43:41 — 3:2. Форсберг — 33 (бол., Дюшен, Йоси), 52:11 — 4:2. Дюшен — 32 (Форсберг, Йоси), 54:09 — 5:2. Марнер — 26 (Нюландер, Райлли), 55:19 — 5:3. Тренин — 15 (п.в., Сиссонс, Йоси), 59:08 — 6:3Вратари: Сарос — Челльгрен (56:51 — 59:08)Штраф: 6 — 8Броски: 34 (16+8+10) — 41 (9+13+19)

«Нэшвилл» — «Торонто»

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 1:2

Гости пропустили первыми, но на шайбу Брейдена Пойнта они ответили точными бросками Джейкоба Трубы и Мики Зибанежада.

Второе взятие ворот осуществлялось при поддержке Артемия Панарина, оформившего ассист.

Игорь Шестеркин сделал 28 сэйвов и стал первой звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Голы: Пойнт — 23 (бол., Киллорн, Хедман), 16:41 — 1:0. Труба — 9 (Хант, Лафренье), 29:25 — 1:1. Зибанежад — 26 (бол., Панарин, Фокс), 59:44 — 1:2Вратари: Василевский — ШестеркинШтраф: 19 — 13Броски: 29 (16+5+8) — 27 (8+13+6)

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»

«Ванкувер» — «Калгари» 2:5

В составе победителей голом и двумя ассистами отметился Мэттью Ткачак. По шайбе забросили Ноа Хэнифин, Расмус Андерссон, Элиас Линдхольм и Джонни Гудро.

Мэттью Хаймор и Брок Босер забивали в составе «Ванкувера».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Калгари» — 2:5 (0:3, 0:1, 2:1) Голы: Хэнифин — 6 (Ярнкрок), 4:45 — 0:1. Ткачак — 29 (Баклунд), 7:46 — 0:2. Андерссон — 3 (Ткачак, Дюбе), 13:51 — 0:3. Линдхольм — 31 (Тоффоли), 24:29 — 0:4. Годро — 28 (бол., Ткачак, Андерссон), 46:28 — 0:5. Хаймор — 4 (Ламмикко, Хант), 47:37 — 1:5. Бесер — 18 (бол., Петтерссон, Хьюз), 57:14 — 2:5Вратари: Демко (Галак, 40:00) — ВладаржШтраф: 4 — 4Броски: 25 (4+10+11) — 44 (16+13+15)

«Ванкувер» — «Калгари»

«Сиэтл» — «Детройт» 4:2

«Сиэтл» одержал волевую победу, так как после двух периодов проигрывал в счете 0:2.

Хозяева выиграли благодаря дублю Янни Гурда, а также шайбам Джейдена Шварца и Адама Ларссона. Джозеф Велено и Таро Хирозе отметились у гостей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Детройт» — 4:2 (0:0, 0:2, 4:0) Голы: Велено — 6 (Ларкин), 33:18 — 0:1. Хирозе — 1 (бол., Бертуцци, Раймонд), 36:08 — 0:2. Ларссон — 5 (Данн, Маккэн), 47:10 — 1:2. Шварц — 8 (Данн, Веннберг), 49:54 — 2:2. Гурд — 15 (Х. Флери), 53:03 — 3:2. Гурд — 16 (п.в., Эпплтон, Блэкуэлл), 59:41 — 4:2Вратари: Грубауэр — Неделькович (58:06 — 59:41)Штраф: 7 — 15Броски: 42 (16+11+15) — 24 (6+10+8)