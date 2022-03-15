Президент «Динамо»: Дисциплина хромает, это было видно по седьмой игре с «Северсталью»

Президент «Динамо»отметил проблему команды с дисциплиной по итогам первого раунда Кубка Гагарина.

«Динамо» одержало победу в серии 1/8 финала плей-офф над «Северсталью» со счетом 4-3. По итогам серии бело-голубые набрали 106 минут штрафа.

«Победа, конечно, получилась трудной. Нужно было выигрывать в первых двух матчах, тогда было бы все хорошо.

И второй вопрос, конечно, касается дисциплины: она несколько хромает, и по сегодняшней [седьмой] игре это было видно.

Серию удалось переломить за счет воли, духа», — сказал Воронин ТАСС.

Во втором раунде плей-офф «Динамо» встретится с ЦСКА. Первая игра серии состоится 17 марта.