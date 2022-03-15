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    Президент «Динамо»: Дисциплина хромает, это было видно по седьмой игре с «Северсталью»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо Северсталь КХЛ
    Президент «Динамо» Виктор Воронин отметил проблему команды с дисциплиной по итогам первого раунда Кубка Гагарина.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    «Динамо» одержало победу в серии 1/8 финала плей-офф над «Северсталью» со счетом 4-3. По итогам серии бело-голубые набрали 106 минут штрафа.

    «Победа, конечно, получилась трудной. Нужно было выигрывать в первых двух матчах, тогда было бы все хорошо.

    И второй вопрос, конечно, касается дисциплины: она несколько хромает, и по сегодняшней [седьмой] игре это было видно.

    Серию удалось переломить за счет воли, духа», — сказал Воронин ТАСС.

    Во втором раунде плей-офф «Динамо» встретится с ЦСКА. Первая игра серии состоится 17 марта.

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