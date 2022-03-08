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    Ротенберг: Сейчас немного отдохнем и будем «Спартак» разбирать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА Динамо Минск Спартак КХЛ
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями после победы над минским «Динамо» (4:3) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Нам пришлось серьезно поработать, чтобы сегодня выиграть. Очень хорошая серия, соперник постоянно перестраивался, была тактическая вариативность. На будущее полезная серия для нас. Сейчас немного отдыха, потом будем готовиться к следующему раунду.

    Соперник был прижат к стенке, пытался играть на максимальных скоростях. Им нужно было обязательно побеждать, поэтому хозяева делали все возможное. Нам пришлось поработать, чтобы перестроиться.

    Ребята молодцы, выполнили установку, мы внесли тактические корректировки. В плей-офф легко не бывает, каждая команда бьется до последнего.

    Ребята всегда стараются играть на пределе. Где-то, возможно, эмоции перехлестывают. Плюс хорошая поддержка, полные трибуны, плей-офф. В хоккее без ошибок не обойтись.

    Какой из матчей был самым тяжелым? Все игры были разными, но тяжелыми. Надо отдать должное сопернику, тренерскому штабу "Динамо". Были постоянно тактические изменения, нам пришлось серьезно потрудиться, чтобы выиграть.

    Не думали о следующем сопернике, сегодня все мысли были об этой игре. Сейчас немного отдохнем и будем "Спартак" разбирать», — приводит слова тренера пресс-служба СКА .

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