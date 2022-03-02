«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в первом матче плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
За уфимскую команду отличились форварды Николай Кулемин и Степан Санников.
В составе «Сибири» единственную шайбу забросил Антон Шенфельд.
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Шенфельд — 1 (Шаров, Пьянов), 3:08 — 0:1. Кулемин — 1 (Шмелев, Коледов), 3:46 — 1:1. Санников — 1 (Бирюков, Хартикайнен), 23:19 — 2:1Вратари: Метсола — Сятери (58:58 — 59:19, 59:29)Броски: 30 (12+9+9) — 30 (6+10+14)Штраф: 6 — 8
«Салават Юлаев» повел в серии со счетом 1-0. Следующая игра пройдет также в Уфе 4 марта.