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    • «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в первом матче плей-офф КХЛ
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    «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в первом матче плей-офф КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Сибирь
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над новосибирской «Сибирью» (2:1) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    За уфимскую команду отличились форварды Николай Кулемин и Степан Санников.

    В составе «Сибири» единственную шайбу забросил Антон Шенфельд.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
    Голы: Шенфельд — 1 (Шаров, Пьянов), 3:08 — 0:1. Кулемин — 1 (Шмелев, Коледов), 3:46 — 1:1. Санников — 1 (Бирюков, Хартикайнен), 23:19 — 2:1Вратари: Метсола — Сятери (58:58 — 59:19, 59:29)Броски: 30 (12+9+9) — 30 (6+10+14)Штраф: 6 — 8

    «Салават Юлаев» повел в серии со счетом 1-0. Следующая игра пройдет также в Уфе 4 марта.

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