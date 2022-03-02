«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в первом матче плей-офф КХЛ

Субмарина еще на плаву. Скорострельность Влаховича не помогла «Юве» в Испании

«Вильярреал» на своем поле сыграл вничью 1:1 с туринским «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было