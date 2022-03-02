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    • «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в первом матче плей-офф КХЛ
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    Мартемьянов: В плей-офф игра не должна смотреться, это не концерт

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сибирь Салават Юлаев КХЛ
    Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в первом матче плей-офф Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Напряжённый матч, показали боевой характер. Много стычек, столкновений.

    В первом периоде соперник поддавил, выходили из-под прессинга. Постепенно соперник стал играть по счёту, Метсола был на высоте. Все вратари играли здорово.

    В плей-офф игра не должна смотреться, это не концерт, а сражение. Где-то соперник поддавил, где-то наложение сделал. От этого всё зависит.

    "Салават" здорово играл в обороне, защитники играли цепко. Мы старались выпускать звено Пьянова чуть чаще под Маннинена. Задачи выводить его из себя не было, у них есть кому ещё играть.

    Шора, конечно, нам не хватало. Если легионеры уезжают — это их дело, пускай уезжают. Хоккей в России должен жить и двигаться вперёд. Есть российские пацаны», — передаёт слова Мартемьянова «Чемпионата».

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