Мартемьянов: В плей-офф игра не должна смотреться, это не концерт

Главный тренер «Сибири»прокомментировал поражение в первом матче плей-офф Кубка Гагарина с(1:2).

«Напряжённый матч, показали боевой характер. Много стычек, столкновений.

В первом периоде соперник поддавил, выходили из-под прессинга. Постепенно соперник стал играть по счёту, Метсола был на высоте. Все вратари играли здорово.

В плей-офф игра не должна смотреться, это не концерт, а сражение. Где-то соперник поддавил, где-то наложение сделал. От этого всё зависит.

"Салават" здорово играл в обороне, защитники играли цепко. Мы старались выпускать звено Пьянова чуть чаще под Маннинена. Задачи выводить его из себя не было, у них есть кому ещё играть.

Шора, конечно, нам не хватало. Если легионеры уезжают — это их дело, пускай уезжают. Хоккей в России должен жить и двигаться вперёд. Есть российские пацаны», — передаёт слова Мартемьянова «Чемпионата».