НХЛ. «Питтсбург» одолел «Коламбус», «Рейнджерс» пропустили пять голов от «Ванкувера»

«Каролина» — «Эдмонтон» 2:1

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Эдмонтон» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Голы: Терявяйнен — 15 (Свечников, Чатфилд), 11:57 — 1:0. Ахо — 23 (бол., Терявяйнен, Свечников), 16:53 — 2:0. Райан — 8, 24:26 — 2:1Вратари: Андерсен — Смит (57:47)Штраф: 10-8Броски: 29 (16+6+7) — 30 (8+16+6)

«Каролина» — «Эдмонтон» 2:1

«Даллас» — «Баффало» 4:2

В составе «Старз» Денис Гурьянов отличился заброшенной шайбой, у Александра Радулова результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Баффало» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Голы: Раффль — 5 (Факса, Хейсканен), 12:35 — 1:0. Хинтц — 23 (Павелски, Харли), 26:34 — 2:0. Томпсон — 22 (Скиннер, Самуэльссон), 28:23 — 2:1. Раффль — 6 (Сегин, Радулов), 36:16 — 3:1. Гурьянов — 8 (бол., Линделл, Бенн), 48:56 — 4:1. Икин — 4 (Хагг), 54:02 — 4:2Вратари: Эттингер — Андерсон (58:12)Штраф: 2-6Броски: 31 (18+8+5) — 40 (6+11+23)

«Даллас» — «Баффало» 4:2

«Чикаго» — «Сент-Луис» 0:4

В составе «Блюзменов» Павел Бучневич отличился заброшенной шайбой, Иван Барбашев сделал результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Сент-Луис» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) Голы: Кайру — 21 (Шенн, Барбашев), 22:26 — 0:1. Бучневич — 19 (Томас), 26:56 — 0:2. Перрон — 10 (бол., Шенн, Фолк), 38:08 — 0:3. Перрон — 11, 43:04 — 0:4Вратари: Флери — БиннингтонШтраф: 8-8Броски: 30 (12+11+7) — 35 (8+13+14)

«Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции, «Чикаго» — на 14-й строчке.

«Чикаго» — «Сент-Луис» 0:4

«Аризона» — «Виннипег» 3:5

В составе «Джетс» два (1+1) очка набрал форвард Евгений Свечников.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Виннипег» — 3:5 (2:2, 1:0, 0:3) Голы: Лаури — 5 (Болье, Шмидт), 7:39 — 0:1. Чикран — 3 (Колячонок, Эрикссон), 10:16 — 1:1. Свечников — 5 (Болье, Дюбуа), 10:59 — 1:2. Хейтон — 4 (Ритчи, Чикран), 16:40 — 2:2. Ритчи — 3 (Эрикссон, Хейтон), 33:56 — 3:2. Уилер — 7 (Штястны), 43:17 — 3:3. Коннор — 31 (Свечников, Дюбуа), 45:34 — 3:4. Коннор — 32 (п.в., Пионк), 58:52 — 3:5Вратари: Уэджвуд (57:56 — 58:52) — КомриШтраф: 2-2Броски: 29 (9+6+14) — 38 (10+11+17)

«Виннипег» прервал серию из пяти поражений и расположился на 12-м месте Западной конференции, «Аризона» — на последней строчке Запада.

«Аризона» — «Виннипег» 3:5

«Коламбус» — «Питтсбург» 2:3

В составе «Пингвинз» два (1+1) очка набрал Евгений Малкин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Питтсбург» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) Голы: Бьоркстранд — 17 (Рословик, Ворачек), 4:43 — 1:0. Руведел — 2 (Малкин, Капанен), 19:11 — 1:1. Рословик — 9, 28:39 — 2:1. Малкин — 9 (бол., Раст, Гюнтцель), 51:54 — 2:2. Кросби — 16 (Летанг, Раст), 57:46 — 2:3Вратари: Мерзликинс (59:26) — ДесмитШтраф: 20-4Броски: 34 (13+12+9) — 40 (14+14+12)

«Питтсбург» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Коламбус» — на девятой строчке.

«Коламбус» — «Питтсбург» 2:3

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер» 2:5

Российский нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер Александр Георгиев отразил 29 бросков из 33.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Ванкувер» — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) Голы: Пирсон — 10 (Миллер), 3:12 — 0:1. Майерс — 1 (Миллер, Хаймор), 19:21 — 0:2. Ламмикко — 6 (Шенн), 26:06 — 0:3. Хаймор — 3 (бол., Экман-Ларссон, Майерс), 35:16 — 0:4. Лафренье — 12 (Зибанежад), 49:53 — 1:4. Строум — 11 (Панарин, Фокс), 54:03 — 2:4. Петтерссон — 17 (п.в., Демко), 57:51 — 2:5Вратари: Георгиев (56:54 — 57:51) — ДемкоШтраф: 2-6Броски: 33 (13+6+14) — 34 (11+15+8)

«Ванкувер» распологается на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» остался на шестой позиции в таблице «Востока».

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер» 2:5

«Анахайм» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:4

Шайбы забросили Ноа Добсон, Кейси Сизикас, Энди Грин и Киффер Беллоуз. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил все 34 броска, оформив пятый в сезоне «сухарь».

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Айлендерс» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Добсон — 9 (Пажо, Палмиери), 13:41 — 0:1. Сизикас — 6 (Джонстон, Клаттербак), 21:33 — 0:2. Грин — 2 (Джонстон, Сизикас), 51:43 — 0:3. Беллоуз — 4 (Вальстрем, Ахо), 55:06 — 0:4Вратари: Столарз — СорокинШтраф: 8-8Броски: 34 (12+9+13) — 22 (7+7+8)

«Айлендерс» находится на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» занимает 10-ю позицию в таблице «Запада».

«Анахайм» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:4

«Сан-Хосе» — «Сиэтл» 3:1