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    Тарасенко: С «Виннипегом» мы играли не так, как должны

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Виннипег Джетс Сент-Луис Блюз
    Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, отметившийся голом во встрече с «Виннипег Джетс», поделился мнением об игре своей команды в матче.

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    «Мы играли не так, как должны, но такие дни случаются. Теперь надо отдохнуть, во второй половине сезона сыграть более энергично и быть готовыми к плей-офф», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ на русском языке.

    На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Гости одержали победу со счётом 4:1.

    Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил единственную шайбу своей команды в прошедшей встрече и был признан третьей звездой матча.

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