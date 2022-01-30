Тарасенко: С «Виннипегом» мы играли не так, как должны

Нападающий «Сент-Луис Блюз», отметившийся голом во встрече с «Виннипег Джетс», поделился мнением об игре своей команды в матче.

«Мы играли не так, как должны, но такие дни случаются. Теперь надо отдохнуть, во второй половине сезона сыграть более энергично и быть готовыми к плей-офф», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ на русском языке.

На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Гости одержали победу со счётом 4:1.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил единственную шайбу своей команды в прошедшей встрече и был признан третьей звездой матча.