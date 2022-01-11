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    Ротенберг прокомментировал поражение СКА от «Ак Барса»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Ак Барсом» (1:3) прокомментировал первое поражение в качестве наставника команды из Санкт-Петербурга, сообщает Чемпионат.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «По настрою к ребятам вопросов нет. Обсудили в раздевалке причины поражения. Не имеем права проигрывать дома. Будем работать над ошибками. Все лидеры команды сказали, что мы должны лучше использовать наши моменты.

    Мы с "Ак Барсом" играем не первый матч. Система этой команды нам очень хорошо понятна. На установке говорили, что нужно лучше сыграть на пятаке, больше бросать, лезть в единоборства. Мы имели несколько стопроцентных шансов. У нас играют молодые ребята. Сегодня первым центром был Марат Хуснутдинов, он хорошо выполнил свою работу. Комаров временно не играет, у него есть вопросы со здоровьем. Надеюсь, что в следующем матче сыграет», — сказал тренер.

    СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции набрав 66 очкв, «Ак Барс» расположился на третьем месте в Восточной конференции КХЛ, в их активе — 66 очков.

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