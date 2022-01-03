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    Дубль Гребенщикова помог «Амуру» одержать победу над «Адмиралом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Амур
    «Амур» в гостях обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:5.

    Святослав Гребенщиков
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    Святослав Гребенщиков

    В составе «Амура» шайбы забрасывали Джош Кестнер и Владислав Ушенин. За «Амур» отличились Александр Шаров, Давид Томашек и дубль сделал Святослав Гребенщиков.

    «Амур» набрал 42 очка и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Адмирал» с 27-ю очками расположился на две строчки ниже — 11-е место.

    КХЛ
    «Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 3:5 (0:2, 3:3, 0:0)
    Голы: Шаров — 8 (Педан, Архипов), 1:44 — 0:1. Горшков — 12 (бол., Николишин, Бутузов), 17:38 — 0:2. Гребенщиков — 2 (Ленц), 23:04 — 0:3. Томашек — 9 (Гребенщиков, Ленц), 26:40 — 0:4. Кестнер — 5 (Мозик, Шулак), 28:19 — 1:4. Вл. Ушенин — 5 (Вяч. Ушенин, Индрашис), 30:05 — 2:4. Гребенщиков — 3 (бол., Шаров, Томашек), 32:11 — 2:5. Хамидуллин — 5 (Шулак, Вяч. Ушенин), 39:34 — 3:5Вратари: Серебряков (Лазушин, 24:34, 58:00) — АликинШтраф: 12 — 22Броски: 33 (6+18+9) — 29 (5+14+10)Судьи: Наумов, Оскирко

    Команда из Владивостока потерпела третье поражение подряд. До этого «Адмирал» уступил СКА (1:3) и «Нефтехимику» (2:4).

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