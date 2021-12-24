Назаров: Я пропустил всего одну игру, но соскучился по тренерской скамейке

Андрей Назаров Фото: globallookpress.com
«Матч мне понравился, он был интересным. Обе команды играли на победу, старались. Ушли в овертайм, там немного потеряли концентрацию и пропустили гол.
Конечно, хотелось бы довести до буллитов, решить судьбу последнего очка в более интересной атмосфере. Две команды бились, старались.
Любой матч в КХЛ тяжёлый. Радуемся тому, что есть, и готовимся к следующему матчу. Я пропустил всего одну игру, но соскучился по тренерской скамейке, учитывая перерыв на Евротур.
Завгородний хорошо играет, но много пропустил. Пытаемся привести его в нормальные кондиции, надеемся, что всё получится», — сказал Назаров пресс-службе КХЛ.