Назаров: Я пропустил всего одну игру, но соскучился по тренерской скамейке

Главный тренер «Сочи»прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:3, ОТ).

«Матч мне понравился, он был интересным. Обе команды играли на победу, старались. Ушли в овертайм, там немного потеряли концентрацию и пропустили гол.

Конечно, хотелось бы довести до буллитов, решить судьбу последнего очка в более интересной атмосфере. Две команды бились, старались.

Любой матч в КХЛ тяжёлый. Радуемся тому, что есть, и готовимся к следующему матчу. Я пропустил всего одну игру, но соскучился по тренерской скамейке, учитывая перерыв на Евротур.

Завгородний хорошо играет, но много пропустил. Пытаемся привести его в нормальные кондиции, надеемся, что всё получится», — сказал Назаров пресс-службе КХЛ.