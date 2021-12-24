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    Назаров: Я пропустил всего одну игру, но соскучился по тренерской скамейке

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сочи Витязь КХЛ
    Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:3, ОТ).

    Андрей Назаров
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    Андрей Назаров

    «Матч мне понравился, он был интересным. Обе команды играли на победу, старались. Ушли в овертайм, там немного потеряли концентрацию и пропустили гол.

    Конечно, хотелось бы довести до буллитов, решить судьбу последнего очка в более интересной атмосфере. Две команды бились, старались.

    Любой матч в КХЛ тяжёлый. Радуемся тому, что есть, и готовимся к следующему матчу. Я пропустил всего одну игру, но соскучился по тренерской скамейке, учитывая перерыв на Евротур.

    Завгородний хорошо играет, но много пропустил. Пытаемся привести его в нормальные кондиции, надеемся, что всё получится», — сказал Назаров пресс-службе КХЛ.

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