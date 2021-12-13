«Даллас» поместил Худобина на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лигипоместил российского вратаряна драфт отказов.

35-летнего россиянина может забрать в свой состав другой клуб НХЛ в течение следующих 24 часов.

Голкипер не играл с 18 ноября. В этом сезоне он одержал 3 победы в 7 матчах за техасцев, отражая 87,3% бросков при коэффициенте надежности 3,73.

Сейчас игровое время в воротах делят Брэйден Холтби и Джейк Эттинджер.

Худобин выступает за «Даллас» с сезона-2018/19. Ранее он играл в НХЛ за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину» и «Анахайм». В КХЛ он защищал цвета «Магнитки» и «Атланта».

Контракт Худобина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до завершения сезона-2022/23.

В нем есть пункт об ограничении на обмен — вратарь может выбрать 4 команды, куда не может быть обменян.