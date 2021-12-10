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    «СКА» уверенно победил «Металлург» на выезде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Металлург Мг
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «СКА» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 0:0, 3:1).

    ХК «СКА»
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    ХК «СКА»

    Дублем в ворота хозяев отметился нападающий «армейцев» Никита Гусев (15-я и 54-я минуты), еще по шайбе в составе «СКА» забросили Антон Бурдасов (1), Даниил Пыленков (45) и Андрей Кузьменко (58). Единственный гол «Металлурга» забил Денис Зернов (46).

    «СКА» набрал 53 очка в 38 матчах и поднялся на второе место на Западе. «Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, имея на счету 59 оков в 38 играх.

    КХЛ
    «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)
    Голы: Бурдасов — 18 (Кемппайнен), 0:08 — 0:1. Гусев — 6 (бол., Кузьменко, Бурдасов), 14:47 — 0:2. Пыленков — 3 (бол., Кемппайнен), 44:14 — 0:3. Зернов — 9 (Карпов, Николаев), 45:54 — 1:3. Гусев — 7 (Воробьев, Моисеев), 53:24 — 1:4. Кузьменко — 16 (п.в., Бурдасов), 57:06 — 1:5Вратари: Олкинуора (55:53 — 57:06) — ЮханссонШтраф: 6 — 8Броски: 29 (10+12+7) — 18 (5+4+9)Судьи: Кулаков, Наумов
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