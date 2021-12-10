«СКА» уверенно победил «Металлург» на выезде

В матче регулярного чемпионата КХЛобыграл. Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 0:0, 3:1).

Дублем в ворота хозяев отметился нападающий «армейцев» Никита Гусев (15-я и 54-я минуты), еще по шайбе в составе «СКА» забросили Антон Бурдасов (1), Даниил Пыленков (45) и Андрей Кузьменко (58). Единственный гол «Металлурга» забил Денис Зернов (46).

«СКА» набрал 53 очка в 38 матчах и поднялся на второе место на Западе. «Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, имея на счету 59 оков в 38 играх.