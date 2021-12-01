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    «Йокерит» на выезде победил «Витязь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Йокерит
    Подольский «Витязь» потерпел домашнее поражение от финского «Йокерита» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
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    «Йокерит»

    В составе победителей отличились Ханнес Бьернинен (4-я минута), Томми Кивисте (13) и Филип Хольм (20).

    За подмосковную команду шайбу забрасывали Кирилл Рассказов (24) и Нико Оямяки (41).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
    Голы: Бьернинен — 8 (бол., Коссила, Йенсен), 4:10 — 0:1. Кивисте — 4 (О`Нилл, Йенсен), 12:52 — 0:2. Хольм — 6 (Йоэнсуу, Норман), 19:51 — 0:3. Рассказов — 1 (Мусин), 23:21 — 1:3. Оямяки — 23 (Одетт), 40:22 — 2:3Вратари: Клоберданец (Сапрыкин, 20:00, 58:21) — ЮвоненБроски: 34 (4+19+11) — 38 (16+16+6)Штраф: 6 — 8

    «Йокерит» набрал 50 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 28 очками занимает 11-ю строчку.

    3 декабря СКА примет «Йокерит», а минское «Динамо» встретится с «Витязем».

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