«Йокерит» на выезде победил «Витязь»

«Йокерит» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Ханнес Бьернинен (4-я минута), Томми Кивисте (13) и Филип Хольм (20).
За подмосковную команду шайбу забрасывали Кирилл Рассказов (24) и Нико Оямяки (41).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
Голы: Бьернинен — 8 (бол., Коссила, Йенсен), 4:10 — 0:1. Кивисте — 4 (О`Нилл, Йенсен), 12:52 — 0:2. Хольм — 6 (Йоэнсуу, Норман), 19:51 — 0:3. Рассказов — 1 (Мусин), 23:21 — 1:3. Оямяки — 23 (Одетт), 40:22 — 2:3Вратари: Клоберданец (Сапрыкин, 20:00, 58:21) — ЮвоненБроски: 34 (4+19+11) — 38 (16+16+6)Штраф: 6 — 8
«Йокерит» набрал 50 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 28 очками занимает 11-ю строчку.
3 декабря СКА примет «Йокерит», а минское «Динамо» встретится с «Витязем».