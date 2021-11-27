Разин: Первые два периода неважно играли, большинство не получалось

Главный тренер «Северстали»прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против(3:1).

«Сегодня у нас четыре лимитчика было в составе, много травмированных, проблемки есть.

Первые два периода неважно играли, большинство не получалось. В третьем периоде гол в большинстве все перевернул.

Уход Шостака? У нас три вратаря, всем нужна не только игровая практика, но и тренировочный процесс, а на льду только двое ворот. Права на него у нас остаются, мы его не потеряли.

В следующем году он сказал, что будет биться за право быть первым номером. В Финляндию он поехал за игровой практикой», — цитирует тренера сайт КХЛ.