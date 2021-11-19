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    ЦСКА забросил шесть шайб в ворота минского «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск ЦСКА
    Минское «Динамо» потерпело домашнее поражение от ЦСКА (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Дубль в составе ЦСКА оформил Михаил Григоренко, еще по шайбе забросили Сергей Андронов, Максим Сорокин, Александр Попов и Юаким Нордстрем.

    За «Динамо» отличились Илья Шинкевич, Павел Варфоломеев и Мальте Стремвалль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 3:6 (1:2, 0:1, 2:3)
    Голы: Андронов — 3 (Нордстрем), 7:34 — 0:1. Соркин — 5 (Панкратов, Гилмор), 14:44 — 0:2. Шинкевич — 3 (Бек, Стремвалль), 18:17 — 1:2. Григоренко — 11 (бол., Нестеров, Окулов), 38:41 — 1:3. Попов — 2 (Нестеров, Нордстрем), 40:28 — 1:4. Варфоломеев — 6 (бол., Граовац, Теденбю), 48:04 — 2:4. Стремвалль — 13 (бол., Альмквист), 51:12 — 3:4. Григоренко — 12 (бол., Слепышев, Окулов), 52:24 — 3:5. Нордстрем — 2 (бол., Каменев, Гилмор), 57:58 — 3:6Вратари: Колосов — РейдеборнБроски: 19 (3+9+7) — 32 (15+3+14)Штраф: 14 — 6

    ЦСКА набрал 40 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции, «Динамо» (29 баллов) идет на Западе седьмым.

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