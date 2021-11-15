Московское «Динамо» обыграло «Йокерит», «Авангард» разгромил «Витязь»

Вторая победа «Динамо» подряд Фото: Twitter «Динамо»
Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» со счетом 3:1.
Победную шайбу в матче забросил Михаил Фисенко. Точку в игре поставил Вадим Шипачев, забросивший шайбу в пустые ворота.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: О`Делл — 9 (Рашевский, Сергеев), 1:08 — 1:0. Кивисте — 3 (Юнттила, Бьернинен), 27:59 — 1:1. Фисенко — 3, 37:14 — 2:1. Шипачев — 14 (п.в.), 59:59 — 3:1Вратари: Бочаров — Линдбек (58:26 — 59:59)Штраф: 6 — 4Броски: 26 (11+7+8) — 15 (3+7+5)
«Авангард» победил «Витязь», забросив ему 3 безответные шайбы.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Витязь» (Подольск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Шарипзянов — 1 (Дедунов, Жарков), 7:49 — 1:0. Брюквин — 6 (бол., Береглазов, Косов), 33:37 — 2:0. Грицюк — 8, 40:28 — 3:0Вратари: Грубец — СапрыкинШтраф: 4 — 8Броски: 33 (10+15+8) — 24 (5+11+8)
По шайбе в составе победителей на свой счет записали Шарипзянов, Брюквин и Грицюк.