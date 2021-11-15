ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоссийский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут
  • 21:44
    • Северная Ирландия — Италия: стартовые составы команд
  • 19:44
    • Россия начнет Кубок Первого канала матчем против Канады
  • 18:17
    • Джокович с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP
  • 17:36
    • Ибрагимович пропустит стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» обыграло «Йокерит», «Авангард» разгромил «Витязь»

    Хоккей КХЛ Авангард Витязь Динамо Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Завершились очередные матчи игрового дня регулярного сезона КХЛ.

    Вторая победа «Динамо» подряд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вторая победа «Динамо» подряд

    Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» со счетом 3:1.

    Победную шайбу в матче забросил Михаил Фисенко. Точку в игре поставил Вадим Шипачев, забросивший шайбу в пустые ворота.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо М» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: О`Делл — 9 (Рашевский, Сергеев), 1:08 — 1:0. Кивисте — 3 (Юнттила, Бьернинен), 27:59 — 1:1. Фисенко — 3, 37:14 — 2:1. Шипачев — 14 (п.в.), 59:59 — 3:1Вратари: Бочаров — Линдбек (58:26 — 59:59)Штраф: 6 — 4Броски: 26 (11+7+8) — 15 (3+7+5)

    «Авангард» победил «Витязь», забросив ему 3 безответные шайбы.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Витязь» (Подольск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Шарипзянов — 1 (Дедунов, Жарков), 7:49 — 1:0. Брюквин — 6 (бол., Береглазов, Косов), 33:37 — 2:0. Грицюк — 8, 40:28 — 3:0Вратари: Грубец — СапрыкинШтраф: 4 — 8Броски: 33 (10+15+8) — 24 (5+11+8)

    По шайбе в составе победителей на свой счет записали Шарипзянов, Брюквин и Грицюк.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Италия забить на поле Северной Ирландии?
  • Северная Ирландия — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Швейцария разгромить Болгарию?
  • Швейцария — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Выиграет ли Дания все матчи квалификационного раунда?
  • Шотландия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Швейцария — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шотландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Польша — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вегас — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие