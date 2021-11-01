Хелльберг, Лехтонен и Кузьменко — лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов девятой недели турнира в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Магнус Хелльберг из «Сочи», одержавший три победы в трех матчах недели. По воротам Хелльберга было нанесено 68 броска (22,7 в среднем за матч), из которых он отразил 97,06%. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,67.

Лучшим защитником в четвертый раз в карьере стал представитель СКА Микко Лехтонен, набравший в трех матчах 3 (1+2) очка. Лехтонен не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6».

Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Андрей Кузьменко из СКА, набравший 6 (4+2) очков в трех матчах недели. Кузьменко не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Кузьменко сделал дубли в матчах с «Авангардом» (5:1) и московским «Динамо» (3:2), также он совершил один силовой прием, заблокировал два броска и дважды на нем нарушали правила.

Лучшим новичком в третий раз в карьере назван Дмитрий Рашевский из московского «Динамо», набравший 3 (1+2) очка в трех матчах недели. Рашевский нанес шесть бросков по воротам, совершил два силовых приема, среднее игровое время составляет 16 минут и 45 секунд.