«Йокерит» разгромил рижское «Динамо», Шредер оформил покер

Финский «Йокерит» одержал победу над рижским «Динамо» (8:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей покер в активе Джордана Шредера (7-я, 28-я, 35-я и 57-я минуты).

Еще по разу отличились Вели-Матти Савинайнен (3), Давид Скленичка (11), Томми Кивисте (27) и Калле Коссила (36).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига) — 8:0 (3:0, 4:0, 1:0) Голы: Савинайнен — 3 (Шредер, Хольм), 2:38 — 1:0. Шредер — 5 (О`Нилл, Йенсен), 6:50 — 2:0. Скленичка — 2 (Коссила, Хянникяйнен), 10:41 — 3:0. Кивисте — 2 (Йенсен, О`Нилл), 26:39 — 4:0. Шредер — 6 (бол., Савинайнен, О`Нилл), 27:37 — 5:0. Шредер — 7 (О`Нилл), 34:10 — 6:0. Коссила — 4 (Турунен), 35:07 — 7:0. Шредер — 8 (Фриман, Йенсен), 56:16 — 8:0Вратари: Линдбек — Маттссон (Витолс, 35:07)Броски: 31 (16+11+4) — 20 (5+7+8)Штраф: 12 — 8

Клуб из Хельсинки набрал 31 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея 20 очков, располагается на десятой строчке.

27 октября латвийский клуб примет СКА. Днем позже «Йокерит» сыграет в Хабаровске с «Амуром».