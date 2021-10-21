СКА забросил «Кунлуню» семь безответных шайб

Петербургскийодержал домашнюю победу над(7:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по разу отличились Даниил Пыленков, Никита Гусев, Иван Морозов. Канадский форвард Линден Вэй и финский нападающий Йоонас Кемппайнен оформили дубли.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:0 (4:0, 0:0, 3:0) Голы: Пыленков — 1 (Кузьменко, Паутов), 3:42 — 1:0. Вей — 4 (Хуснутдинов, Гусев), 6:05 — 2:0. Гусев — 1 (Морозов), 11:49 — 3:0. Вей — 5 (Моисеев, Робинсон), 14:32 — 4:0. Морозов — 3 (Гусев), 40:58 — 5:0. Кемппайнен — 11 (бол., Гусев, Робинсон), 44:43 — 6:0. Кемппайнен — 12 (бол., Вей, Хуснутдинов), 59:28 — 7:0Вратари: Юханссон — СмитБроски: 40 (14+14+11) — 18 (6+10+2)Штраф: 4 — 14

СКА набрал 31-е очко и занимает первое место на Западе. Для «Куньлуня» это поражение стало пятым подряд. Клуб замыкает турнирную таблицу на Востоке, имея в активе 12 очков.

В следующем матче команда Валерия Брагина встретится с «Авангардом» 25 октября. Днем ранее команда из Китая сыграет со «Спартаком».