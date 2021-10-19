«Динамо» Минск — «Барыс»: счет матча 6:5, обзор голов

Минскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолело— 6:5 (2:2, 1:2, 3:1).

Дубль у «зубров» оформил Маттиас Теденбю (20 и 36 минута), по шайбе забросили Артем Демков (11), Илья Усов (46), Марио Кемпе (52) и Тайлер Граовац (52).

В составе гостей хет-трик сделал Якоб Лилья (1, 8 и 52), дважды отличился Даррен Диц (28 и 37).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 6:5 (2:2, 1:2, 3:1) Голы: Лилья — 5 (Савицкий, Берглунд), 0:45 — 0:1. Лилья — 6 (бол., Валк, Михайлис), 7:27 — 0:2. Демков — 1 (бол., Бенгтссон, Бек), 10:23 — 1:2. Теденбю — 6 (Стремвалль, Кемпе), 19:59 — 2:2. Дитц — 7 (бол., Валк, Михайлис), 27:19 — 2:3. Теденбю — 7 (Усов, Альмквист), 35:52 — 3:3. Дитц — 8 (Гурков, Шестаков), 36:19 — 3:4. Усов — 5 (Бек, Линдхольм), 45:10 — 4:4. Кемпе — 5 (бол., Бек, Альмквист), 51:02 — 5:4. Граовац — 5 (Мосалев, Еременко), 51:13 — 6:4. Лилья — 7 (Савицкий, Алсинг), 51:33 — 6:5Вратари: Большаков — Ортио (58:53)Штраф: 12 — 14Броски: 40 (8+15+17) — 25 (12+8+5)

Минское «Динамо» занимает второе место в Западной конференции (28 очков), «Барыс» — седьмой на Востоке (18 очков).