Фетисов: Кто-то говорил, что Овечкин закончился? У него спортивный характер

Двукратный олимпийский чемпион по хоккеюпрокомментировал результативную игру капитана «Вашингтона»в первом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин в матче с «Рейнджерс» (5:1) забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Благодаря этому российский нападающий поднялся на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В активе Овечкина теперь 732 гола.

«Он молодец, пускай дальше так продолжает. Бежал в хорошей спортивной форме, с чем его и поздравляем. Чтобы с таким же настроем на Олимпиаде все рекорды побил.

Кто-то говорил, что Овечкин закончился? У него спортивный характер. Он понимает свою миссию, поэтому всё лето и тренировался. Хороший старт сезона. Надеемся, что так будет и дальше продолжаться», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Alex Ovechkin scores his second goal of the game and the 732nd goal of his career, passing Marcel Dionne for the fifth-most goals in NHL history. pic.twitter.com/DB69EbxHoM