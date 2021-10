«Вашингтон» выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче команд в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин оформил дубль и сделал две голевые передачи. Теперь на счету российского форварда 732 гола за карьеру в НХЛ.

Таким образом, Овечкин вышел на чистое пятое место по голам в истории НХЛ, обойдя с Марселя Дионна, сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

Alex Ovechkin scores his second goal of the game and the 732nd goal of his career, passing Marcel Dionne for the fifth-most goals in NHL history. pic.twitter.com/DB69EbxHoM