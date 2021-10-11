«Магнитка» обыграла «Сочи», продлив победную серию до 13 матчей

Магнитогорскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Андрей Чибисов, еще одну шайбу забросил Николай Голдобин.

За гостей отличился Богдан Якимов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Чибисов — 7 (Кошелев, Яковлев), 3:18 — 1:0. Голдобин — 9 (Дронов, Карпов), 37:24 — 2:0. Якимов — 2 (Александров, Жабреев), 52:15 — 2:1. Чибисов — 8 (п.в., Карри, Кошелев), 59:47 — 3:1Вратари: Кошечкин — Хелльберг (59:21 — 59:47)Броски: 40 (10+17+13) — 20 (3+5+12)Штраф: 4 — 4

«Металлург» одержал 13-ю победу подряд и, таким образом, повторил рекорд клуба в КХЛ по длительности победной серии (такое же количество побед магнитогорцы одержали в сезоне-2008/09).

Коллектив Ильи Воробьева набрал 30 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Сочи» идет на последней позиции на Западе, имея в своем активе десять очков после 17 матчей.