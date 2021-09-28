«Куньлунь» обыграл «Адмирал», прервав серию из пяти поражений

Пекинскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Алекс Рич, Люк Локхарт и Кори Кейн. Единственную шайбу команды из Владивостока забросил Дмитрий Лугин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) Голы: Рич — 2, 11:58 — 1:0. Локхарт — 4 (бол., Кейн, Фрэм), 19:33 — 2:0. Кейн — 3 (Рич, Николлс), 38:15 — 3:0. Лугин — 2 (Кестнер), 49:30 — 3:1Вратари: Смит — СеребряковБроски: 31 (16+10+5) — 32 (11+11+10)Штраф: 8 — 6

Пекинский клуб прервал серию из пяти поражений, набрал 6 очков и поднялся на 9-е место в Восточной конференции. «Адмирал» потерпел шестое поражение в сезоне и идет 11-м.

В следующем матче «Куньлунь» сыграет с московским «Динамо» 30 сентября, а «Адмирал» 2 октября примет «Торпедо».