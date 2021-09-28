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    «Куньлунь» обыграл «Адмирал», прервав серию из пяти поражений

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Адмирал Прогнозы на КХЛ
    Пекинский «Куньлунь Ред Стар» одержал домашнюю победу над «Адмиралом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Куньлунь Ред Стар»
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    «Куньлунь Ред Стар»

    В составе победителей отличились Алекс Рич, Люк Локхарт и Кори Кейн. Единственную шайбу команды из Владивостока забросил Дмитрий Лугин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Рич — 2, 11:58 — 1:0. Локхарт — 4 (бол., Кейн, Фрэм), 19:33 — 2:0. Кейн — 3 (Рич, Николлс), 38:15 — 3:0. Лугин — 2 (Кестнер), 49:30 — 3:1Вратари: Смит — СеребряковБроски: 31 (16+10+5) — 32 (11+11+10)Штраф: 8 — 6

    Пекинский клуб прервал серию из пяти поражений, набрал 6 очков и поднялся на 9-е место в Восточной конференции. «Адмирал» потерпел шестое поражение в сезоне и идет 11-м.

    В следующем матче «Куньлунь» сыграет с московским «Динамо» 30 сентября, а «Адмирал» 2 октября примет «Торпедо».

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