«Спартак» — «Авангард»: счет матча 0:4, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 0:4 (0:2, 0:1, 0:1).

У «ястребов» по шайбе забросили Николай Прохоркин (4 минута), Наиль Якупов (14), Петер Цегларик (23) и Владимир Брюквин (46).

«Сухарь» на свой счет записал вратарь гостей Василий Демченко.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Голы: Прохоркин — 3 (Шарипзянов, Якупов), 3:11 — 0:1. Якупов — 1, 13:55 — 0:2. Цегларик — 6 (бол., Найт, Толчинский), 22:17 — 0:3. Брюквин — 1, 45:29 — 0:4Вратари: Красиков (Данск, 23:13) — ДемченкоШтраф: 4 — 6Броски: 32 (8+13+11) — 20 (6+5+9)

«Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции (10 очков). «Спартак» — пятый на Западе (10 очков).