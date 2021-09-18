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    Кулемин не дождался от «Металлурга» объяснений разрыва контракта

    Хоккей Металлург Мг Салават Юлаев КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин рассказал об уходе из «Металлурга».

    Николай Кулемин
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    Николай Кулемин

    «Были только разговоры о предложении должности в системе клуба, но я сразу сказал, что мне это неинтересно, и что я еще готов играть. Мне просто нужно немного времени, чтобы восстановится после травмы и набрать форму. На этом наш разговор закончился.

    В команде свои интересы и видение. Мне позвонил агент и сказал, что с тобой хотят расторгнуть контракт без объяснения причин. Мы не ругались — расстались по-доброму, но мне никто ничего не объяснил.

    Общался ли со мной Илья Воробьев после сезона? Нет», — приводит слова Кулемина «Спорт-Экспресс».

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