Кулемин не дождался от «Металлурга» объяснений разрыва контракта

Нападающий «Салавата Юлаева»рассказал об уходе из «Металлурга».

«Были только разговоры о предложении должности в системе клуба, но я сразу сказал, что мне это неинтересно, и что я еще готов играть. Мне просто нужно немного времени, чтобы восстановится после травмы и набрать форму. На этом наш разговор закончился.

В команде свои интересы и видение. Мне позвонил агент и сказал, что с тобой хотят расторгнуть контракт без объяснения причин. Мы не ругались — расстались по-доброму, но мне никто ничего не объяснил.

Общался ли со мной Илья Воробьев после сезона? Нет», — приводит слова Кулемина «Спорт-Экспресс».