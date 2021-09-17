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    Миронов: Не виним вратаря, сегодня проиграла именно команда

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    Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итог матча регулярного сезона КХЛ против ЦСКА (3:5).

    Борис Миронов
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    Борис Миронов

    «Во втором периоде мы где-то упустили соперника — сделали две ошибки, за что сразу поплатились. Радует то, что ребята проявили характер — выровняли игру и сравняли счёт.

    Получилось, что пропустили четвертый гол — не довели игру до конца. Нужна концентрация с первой секунды и до последней — ни в коем случае нельзя расслабляться, играть все 60 минут. Поэтому, и случился такой результат.

    Тем не менее, ребята — молодцы, проявили характер. Сделаем правильные выводы и будем готовиться к следующему матчу.

    Талалуев тренировался самостоятельно. Потом, когда врачи разрешили, сыграл за "Химик". Работал с пульсометром, и мы увидели, что он чувствует себя хорошо. Поэтому, сегодня он был готов — именно через игры надо набирать ту форму была прежде, до травмы на предсезонке.

    Естественно, любая травма выводит хоккеиста из кондиции. Как видите, забил два гола — молодец. Но этого, к сожалению, оказалось недостаточно.

    Мы знали, что Данск готов к игре, и здесь ни в коем случае нельзя винить вратаря. Сами понимаете, коллектив. Выигрывает команда, и проигрывает — тоже команда.

    Мы никогда не виним одного человека. Сегодня проиграла именно команда, а кто допустил ошибки — это уже не играет большой роли.

    С одной стороны, да — я воспитанник армейской школы. Но это для меня сегодня роли не играло. Я представляю клуб "Спартак", поэтому я полностью отдаюсь этой работе.

    Так же, как и болельщики, я переживаю за нашу команду "Спартак" и хотел, чтобы она выиграла. Так сложилась игра, это — хоккей, спорт. Никогда не знаешь, кто выиграет — но сегодня удача была на стороне ЦСКА», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

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