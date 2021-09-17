Миронов: Не виним вратаря, сегодня проиграла именно команда

Главный тренер «Спартака»подвел итог матча регулярного сезона КХЛ против(3:5).

«Во втором периоде мы где-то упустили соперника — сделали две ошибки, за что сразу поплатились. Радует то, что ребята проявили характер — выровняли игру и сравняли счёт.

Получилось, что пропустили четвертый гол — не довели игру до конца. Нужна концентрация с первой секунды и до последней — ни в коем случае нельзя расслабляться, играть все 60 минут. Поэтому, и случился такой результат.

Тем не менее, ребята — молодцы, проявили характер. Сделаем правильные выводы и будем готовиться к следующему матчу.

Талалуев тренировался самостоятельно. Потом, когда врачи разрешили, сыграл за "Химик". Работал с пульсометром, и мы увидели, что он чувствует себя хорошо. Поэтому, сегодня он был готов — именно через игры надо набирать ту форму была прежде, до травмы на предсезонке.

Естественно, любая травма выводит хоккеиста из кондиции. Как видите, забил два гола — молодец. Но этого, к сожалению, оказалось недостаточно.

Мы знали, что Данск готов к игре, и здесь ни в коем случае нельзя винить вратаря. Сами понимаете, коллектив. Выигрывает команда, и проигрывает — тоже команда.

Мы никогда не виним одного человека. Сегодня проиграла именно команда, а кто допустил ошибки — это уже не играет большой роли.

С одной стороны, да — я воспитанник армейской школы. Но это для меня сегодня роли не играло. Я представляю клуб "Спартак", поэтому я полностью отдаюсь этой работе.

Так же, как и болельщики, я переживаю за нашу команду "Спартак" и хотел, чтобы она выиграла. Так сложилась игра, это — хоккей, спорт. Никогда не знаешь, кто выиграет — но сегодня удача была на стороне ЦСКА», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.