«Амур» одержал первую победу в сезоне

Игроки «Амура» Фото: globallookpress.com
В составе победителей забивали Радан Ленч, Давид Томашек и Сергей Терещенко. Никита Гуслистов и Якоб Стенквист отличились у гостей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Голы: Ленц — 1 (Файзуллин, Томашек), 5:06 — 1:0. Гуслистов — 1 (бол., Рооба), 7:13 — 1:1. Терещенко — 2 (Ленц, Томашек), 12:35 — 2:1. Стенквист — 2 (бол., Рыков), 42:04 — 2:2. Томашек — 3, 56:01 — 3:2Вратари: Аликин — Шугаев (58:56)Штраф: 10 — 2Броски: 30 (15+6+9) — 29 (8+11+10)
Это первая победа «Амура» в сезоне. Команда с тремя очками занимает предпоследнее место в таблице Востока. «Северсталь» с пятью баллами занимает 11 место в таблице Запада.