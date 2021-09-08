Московское «Динамо» обыграло «Авангард», «Автомобилист» прервал серию СКА

В одном из поединков игрового дня КХЛ московскоеразгромилосо счетом 5:2.

У победителей дубль сделал Вадим Шипачев, а также по шайбе забросили Александр Петунин, Егор Зайцев и Дмитрий Рашевский.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо М» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) Голы: Шипачев — 5 (бол., Войнов), 19:52 — 1:0. Грицюк — 1, 21:53 — 1:1. Шипачев — 6 (Петунин, Миронов), 23:07 — 2:1. Петунин — 1 (Шипачев), 33:56 — 3:1. Толчинский — 1 (бол., Цегларик), 39:56 — 3:2. Зайцев — 1, 54:08 — 4:2. Рашевский — 2 (Войнов, Шипачев), 56:13 — 5:2Вратари: Бочаров — ГрубецШтраф: 10 — 6Броски: 29 (7+11+11) — 30 (9+10+11)

Для московского коллектива это третья победа в сезоне.

В другом матче прервалась победная серия СКА. Первое поражение в сезоне команде нанес «Автомобилист» (2:4).

Фредрик Хандемарк и Антон Бурдасов и отметились у питерского коллектива, Алексей Макеев, Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и Райан Спунер забивали за победителей.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) Голы: Макеев — 2 (мен.), 10:57 — 0:1. Мэйсек — 2, 15:44 — 0:2. Да Коста — 2 (Шумаков, Гуркин), 24:14 — 0:3. Хендемарк — 2 (бол., Марченко, Фальковский), 28:30 — 1:3. Бурдасов — 2 (Кузьменко, Кемппайнен), 44:20 — 2:3. Спунер — 1 (Принс, Мэйсек), 49:05 — 2:4Вратари: Самонов (Юханссон, 24:14, 56:25) — ШикинШтраф: 2 — 8Броски: 34 (12+10+12) — 16 (8+4+4)

Ранее у СКА было три победы подряд. Для екатеринбургского коллектива это первая победа в сезоне.