Капризов может вернуться в ЦСКА

Форвардможет вернуться в московский, сообщает спортивный журналист Кевин Уикз.

«На данный момент переговоры с возможным новичком года Капризовым и "Уайлд" похолодели. Насколько я понимаю, он в Москве, и полагаю, что ЦСКА заинтересован в его подписании для участия в КХЛ и Олимпийских играх», — написал Уикз в своем Twitter.

As of now talks with likely Rookie of the yr Kaprizov & @mnwild have gone cold. My understanding is he’s in Moscow and it’s believed CSKA is interested in signing him for KHL & Olympics. @NHL @NHLNetwork #HockeyTwitter