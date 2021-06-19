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    Капризов может вернуться в ЦСКА

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    Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов может вернуться в московский ЦСКА, сообщает спортивный журналист Кевин Уикз.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    «На данный момент переговоры с возможным новичком года Капризовым и "Уайлд" похолодели. Насколько я понимаю, он в Москве, и полагаю, что ЦСКА заинтересован в его подписании для участия в КХЛ и Олимпийских играх», — написал Уикз в своем Twitter.

    Капризов подписал контракт с «Миннесотой» 13 июля 2020 года. В дебютном сезоне НХЛ 24-летний россиянин провел 55 матчей в регулярке, в которых набрал 51 (27+24) очко. В семи играх плей-офф форвард отметился 3 (2+1) очками.

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