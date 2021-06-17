Кубок Стэнли. «Монреаль» сравнял счет в серии с «Вегасом»

«Вегас» — «Монреаль» 2:3
«Монреаль» одержал гостевую победу над «Вегасом» со счетом 3:2 в рамках второго матча третьего раунда плей-офф НХЛ.
Автором решающего гола стал форвард «Канадиенс» Пол Байрон.
Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил 29 бросков из 31. 33-летний канадец одержал девятую победу в текущем плей-офф, побив свой рекорд, установленный в сезоне-2014, когда он выиграл восемь матчей. В текущем турнире Прайс сравнялся с лидерами — у Андрея Василевского («Тампа-Бэй») и Марка-Андре Флери («Вегас») тоже по девять выигранных матчей.
Нападающий «Монреаля» Тайлер Тоффоли, забросивший одну из трех шайб в ворота «Вегаса», набрал очки в восьмом матче кряду. На этом отрезке у него пять голов и столько же результативных передач. Это лучшая результативная серия в текущем плей-офф.
Счет в серии стал 1-1. Следующие два матча пройдут на льду «Монреаля».