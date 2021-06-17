Кубок Стэнли. «Монреаль» сравнял счет в серии с «Вегасом»

«Вегас» — «Монреаль» 2:3

«Монреаль» одержал гостевую победу над «Вегасом» со счетом 3:2 в рамках второго матча третьего раунда плей-офф НХЛ.

Автором решающего гола стал форвард «Канадиенс» Пол Байрон.

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил 29 бросков из 31. 33-летний канадец одержал девятую победу в текущем плей-офф, побив свой рекорд, установленный в сезоне-2014, когда он выиграл восемь матчей. В текущем турнире Прайс сравнялся с лидерами — у Андрея Василевского («Тампа-Бэй») и Марка-Андре Флери («Вегас») тоже по девять выигранных матчей.

Нападающий «Монреаля» Тайлер Тоффоли, забросивший одну из трех шайб в ворота «Вегаса», набрал очки в восьмом матче кряду. На этом отрезке у него пять голов и столько же результативных передач. Это лучшая результативная серия в текущем плей-офф.

Счет в серии стал 1-1. Следующие два матча пройдут на льду «Монреаля».

НХЛ. Плей-офф. 3-й раунд «Вегас» — «Монреаль» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) Голы: Армиа — 5 (Эдмундсон, Перри), 6:12 — 0:1. Тоффоли — 5 (Кауфилд, Питри), 16:30 — 0:2. Байрон — 2 (Котканиеми, Эдмундсон), 37:45 — 0:3. Пьетранджело — 2 (Колесар), 38:46 — 1:3. Пьетранджело — 3 (Маршессо, Карлссон), 54:46 — 2:3Вратари: Флери (58:27) — ПрайсШтраф: 0 — 4Броски: 31 (4+10+17) — 23 (12+4+7)Счет в серии: 1-1