Романов: Я просто хочу помочь «Монреалю» выиграть Кубок Стэнли

Защитник «Монреаля»поделился эмоциями от дебюта в плей-офф НХЛ.

Россиянин вышел на лед в четвертом матче серии с «Виннипегом».

«Это было потрясающе, невероятные ощущения. Это была моя первая игра в плей-офф.

Спасибо тренерскому штабу и партнерам по команде за то, что поддержали меня в тот вечер и просто доверились мне.

Я просто хочу помочь своей команде выиграть Кубок. Я хочу играть правильно. Я хочу играть хорошо, играть быстро.

Я просто хочу делать все возможное, выполнять свою работу и делать все, что от меня требуется.

Для меня не имеет значения, где я буду играть: слева или справа в обороне, нападающего, вратаря.

Я просто хочу приносить пользу своей команде в каждой игре. Каждый раз, когда я выхожу на лед», — цитирует Романова русскоязычный сайт НХЛ.

Также российский защитник рассказал, почему пропустил первые 10 матчей канадского клуба в плей-офф.

«Я знал об этом решении и принял его. В конце сезона, где-то в последних семи матчах, я играл не очень хорошо.

Это было просто решение тренера, и я ему доверяю. Он счел, что так будет лучше для команды...

В конце регулярного чемпионата, особенно в матчах против "Торонто", я часто терял шайбу. Может быть, мне немного не хватало уверенности», — сказал Романов.

В регулярном чемпионате НХЛ Романов провел 54 матча, в которых набрал 6 (1+5) очков.

Ранее «Монреаль» обыграл «Виннипег» в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-0). В полуфинале канадский клуб встретится с победителем серии «Вегасом», который одолел «Колорадо» (4-2).