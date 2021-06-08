Уайдман — лучший защитник сезона в КХЛ, Чинахов получил приз лучшему новичку

Хоккеист «Торпедо»был признан лучшим защитником КХЛ по итогам минувшего сезона.

Лига проводит торжественную церемония закрытия сезона-2020/2021 и вручает индивидуальные награды.

В 59 матчах регулярного сезона Уайдман набрал за нижегородский клуб 41 (9+32) очко.

Отметим, что в составе сборной США 31-летний защитник стал бронзовым призером чемпионата мира, который проходил в Риге.

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Форвард омского «Авангарда» Егор Чинахов получил приз имени Алексея Черепанова лучшему новичку КХЛ в сезоне-2020/21.

Чинахов в сезоне-2020/21 провел 32 матча в регулярном чемпионате, набрал 17 очков (10 голов, 7 передач), в плей-офф форвард сыграл 21 матч и набрал 7 очков (5+2).

Лучший новичок определяется голосованием тренеров клубов КХЛ. Кроме Чинахова на приз были номинированы форвард подмосковного «Витязя» Захар Бардаков и нападающий московского ЦСКА Максим Соркин.

Стоит отметить, что в следующем сезоне Чинахов сыграет в «Коламбусе», с которым подписал трехлетний контракт.