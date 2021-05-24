Николишин: Орлова и Тарасенко при плохом раскладе сделают козлами отпущения

Бывший хоккеист сборной Россииподелился мнением о приглашении в национальную команду защитника «Вашингтона»и вратаря, а также форварда «Сент-Луиса»

«По мне так вообще не надо было никого приглашать в сборную, а играть теми, кто есть. Какой смысл? Сейчас им сидеть в карантине, они не будут тренироваться. Понятно, что на сегодняшний день они сильнее, хотя судить сложно.

Смысла дергать ребят не было — есть разница во времени, совсем другой хоккей, такая адаптация требует времени. Пацаны приедут, не дай бог сыграют неудачно, и их обвинят во всех грехах.

Этот момент меня напрягает — если приезжать в сборную, то к первому дню. При неудачном раскладе их опять сделают козлами отпущения. Не понимаю этого вызова, но это дела сборной и их решения», — приводит слова Николишина «Чемпионат».