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    Николишин: Орлова и Тарасенко при плохом раскладе сделают козлами отпущения

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021
    Бывший хоккеист сборной России Андрей Николишин поделился мнением о приглашении в национальную команду защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова и вратаря Ильи Самсонова, а также форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

    Дмитрий Орлов
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    Дмитрий Орлов

    «По мне так вообще не надо было никого приглашать в сборную, а играть теми, кто есть. Какой смысл? Сейчас им сидеть в карантине, они не будут тренироваться. Понятно, что на сегодняшний день они сильнее, хотя судить сложно.

    Смысла дергать ребят не было — есть разница во времени, совсем другой хоккей, такая адаптация требует времени. Пацаны приедут, не дай бог сыграют неудачно, и их обвинят во всех грехах.

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    • Этот момент меня напрягает — если приезжать в сборную, то к первому дню. При неудачном раскладе их опять сделают козлами отпущения. Не понимаю этого вызова, но это дела сборной и их решения», — приводит слова Николишина «Чемпионат».

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