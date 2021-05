Стали известны соперники по группе сборной России на ЮЧМ-2022

Стали известны соперники сборнойпо группе на юниорском чемпионате мира 2022 года.

Россияне попали в одну группу со сборными Швеции, Белоруссии, Чехии и Германии. В другой группе оказались команды Канады, Финляндии, США, Швейцарии и Латвии, сообщает пресс-служба ИИХФ.

With the 2021 #U18Worlds closed, the groups for 2022 are known. pic.twitter.com/IGWaJOmxaj