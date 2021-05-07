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    Стали известны соперники по группе сборной России на ЮЧМ-2022

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    Стали известны соперники сборной России по группе на юниорском чемпионате мира 2022 года.

    Юниорская сборная России
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    Юниорская сборная России

    Россияне попали в одну группу со сборными Швеции, Белоруссии, Чехии и Германии. В другой группе оказались команды Канады, Финляндии, США, Швейцарии и Латвии, сообщает пресс-служба ИИХФ.

    Напомним, что в финальном матче ЮЧМ-2021 Россия проиграла Канаде со счетом 3:5. Благодаря этому результату «кленовые листья» превзошли россиян по числу золотых медалей на юниорских чемпионатах мира.

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