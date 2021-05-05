Шарипзянов: Ковальчук — потрясающий человек, обычный мужчина

Защитник «Авангарда»признался, что его расстроила новость об уходе из команды

«Конечно, уход Ковальчука — это потеря для "Авангарда". Такого человека в раздевалке иметь бесценно. Может, на льду он забивал голов не так много, как раньше, но в нужный момент он мог и прикрикнуть, и поддержать. Он внес огромный вклад в эту победу.

Илья — еще и потрясающий человек. Звезд представляешь по-другому, а Ковальчук — обычный мужик. Говорил мне, чтобы я звонил ему в любое время, а мне даже как-то неудобно, такой человек большой.

Да, после победы Ковальчук именно мне первому вручил Кубок Гагарина. И я этого не ожидал даже. Я где-то в сторонке стоял, а Илья меня увидел и решил кубок дать. Это было очень приятно», — приводит слова Шарипзянова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Ковальчук планирует вернуться в НХЛ.