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    Шарипзянов: Ковальчук — потрясающий человек, обычный мужчина

    Хоккей Авангард КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов признался, что его расстроила новость об уходе из команды Ильи Ковальчука.

    Дамир Шарипзянов
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    Дамир Шарипзянов

    «Конечно, уход Ковальчука — это потеря для "Авангарда". Такого человека в раздевалке иметь бесценно. Может, на льду он забивал голов не так много, как раньше, но в нужный момент он мог и прикрикнуть, и поддержать. Он внес огромный вклад в эту победу.

    Илья — еще и потрясающий человек. Звезд представляешь по-другому, а Ковальчук — обычный мужик. Говорил мне, чтобы я звонил ему в любое время, а мне даже как-то неудобно, такой человек большой.

    Да, после победы Ковальчук именно мне первому вручил Кубок Гагарина. И я этого не ожидал даже. Я где-то в сторонке стоял, а Илья меня увидел и решил кубок дать. Это было очень приятно», — приводит слова Шарипзянова «Чемпионат».

    Ранее сообщалось, что Ковальчук планирует вернуться в НХЛ.

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