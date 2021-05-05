Шесть игроков покинули состав сборной России перед ЧМ-2021

Шесть хоккеистов были исключены из состава сборнойперед чемпионатом мира.

«Вратарь Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков покидают сбор национальной команды в Новогорске.

Штаб сборной благодарит игроков за работу, желает им успехов и рассчитывает на хоккеистов в дальнейшем», — сообщается в официальном твиттере национальной команды.

Чемпионат мира пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.