Шесть игроков покинули состав сборной России перед ЧМ-2021

Егор Коршков Фото: globallookpress.com
«Вратарь Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков покидают сбор национальной команды в Новогорске.
Штаб сборной благодарит игроков за работу, желает им успехов и рассчитывает на хоккеистов в дальнейшем», — сообщается в официальном твиттере национальной команды.
Чемпионат мира пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.
⚡Вратарь Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков покидают сбор национальной команды в Новогорске.— Хоккей России (@russiahockey) May 5, 2021
Штаб сборной благодарит игроков за работу, желает им успехов и рассчитывает на хоккеистов в дальнейшем