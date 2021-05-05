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    Шесть игроков покинули состав сборной России перед ЧМ-2021

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021
    Шесть хоккеистов были исключены из состава сборной России перед чемпионатом мира.

    Егор Коршков
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    Егор Коршков

    «Вратарь Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков покидают сбор национальной команды в Новогорске.

    Штаб сборной благодарит игроков за работу, желает им успехов и рассчитывает на хоккеистов в дальнейшем», — сообщается в официальном твиттере национальной команды.

    Чемпионат мира пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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