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    НХЛ. «Монреаль» обыграл «Виннипег», «Вегас» уступил «Аризоне»

    1 мая в регулярном чемпионате НХЛ прошли четыре поединка

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    «Монреаль» — «Виннипег»
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    «Монреаль» — «Виннипег»

    «Монреаль» — «Виннипег» 5:3

    «Виннипег» потерпел шестое поражение подряд, уступив в гостях «Монреалю» со счетом 3:5. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов очков не набрал.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Виннипег» — 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)
    Голы: Штястны — 13 (Демело, Уилер), 18:25 — 0:1. Льюис — 4 (Харкинс), 22:20 — 0:2. Сузуки — 11, 24:58 — 1:2. Льюис — 5, 31:47 — 1:3. Лехконен — 5 (Чиаро, Эванс), 33:44 — 2:3. Армиа — 7 (бол., Сузуки, Тоффоли), 38:14 — 3:3. Сузуки — 12 (бол., Питри, Перри), 55:10 — 4:3. Тоффоли — 26 (п.в., Дано), 58:37 — 5:3Вратари: Аллен — Хеллибак (57:54 — 58:37)Штраф: 4-6Броски: 35 (13+13+9) — 22 (8+8+6)

    «Виннипег» идет на третьем месте в Северном дивизионе, а «Монреаль» — на четвертом.

    «Монреаль» — «Виннипег»

    «Колорадо» — «Сан-Хосе» 3:0

    «Колорадо» выиграл у «Сан-Хосе» со счетом 3:0. В составе победителей по голу забили Габриэль Ландеског, Кейл Макар и Микко Рантанен. Российский нападающий Валерий Ничишкин очков не набрал. Голкипер Филипп Грубауэр оформил шестой шатаут в сезоне.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Сан-Хосе» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Ландескуг — 18 (бол., Макар, Рантанен), 11:13 — 1:0. Макар — 6 (бол., Рантанен, Донской), 13:13 — 2:0. Рантанен — 27 (п.в., Ландескуг, Седерберг), 58:21 — 3:0Вратари: Грубауэр — Джонс (58:12 — 58:21)Штраф: 13-13Броски: 36 (13+12+11) — 21 (6+8+7)

    «Колорадо» занимает вторую строчку в Западном дивизионе. «Сан-Хосе» идет на шестом месте.

    «Колорадо» — «Сан-Хосе»

    «Аризона» — «Вегас» 3:0

    «Аризона» победила «Вегас» со счетом 3:0. Голы забили Джон Хэйден, Майкл Бантинг и Кристиан Фишер. Российский защитник «Койотис» Илья Любушкин очков не набрал.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Хейден — 2 (Брассар, Демерс), 9:13 — 1:0. Бантинг — 9 (Н. Шмальц), 41:30 — 2:0. Фишер — 2 (п.в., Дворак, Крауз), 57:23 — 3:0Вратари: Хилл — Ленер (57:05 — 57:23)Штраф: 4-4Броски: 32 (9+11+12) — 25 (11+6+8)

    «Аризона» занимает пятое место в Западном дивизионе, «Вегас» является лидером данной конференции.

    «Аризона» — «Вегас»

    «Анахайм» — «Лос-Анджелес» 1:2

    «Лос-Анджелес» в гостях победил «Анахайм» со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Анже Копитар. Нападающий «Дакс» Александр Волков результативными действиями не отличился.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Флери — 2 (Зеграс), 5:37 — 1:0. Андерссон — 3 (Виларди, Мур), 54:56 — 1:1. Копитар — 12 (Браун, Андерсон), 59:04 — 1:2Вратари: Гибсон (59:14) — КуикШтраф: 4-10Броски: 34 (10+19+5) — 25 (9+6+10)

    «Анахайм» и «Лос-Анджелес» замыкают турнирную таблицу Западного дивизиона.

    «Анахайм» — «Лос-Анджелес»
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