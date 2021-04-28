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    Быков: Хартли показал, что его не зря пригласили в Россию

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    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу «Авангарда» в Кубке Гагарина-2020/21.

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    28 апреля омский клуб обыграл ЦСКА (1:0) в шестом матче финала плей-офф КХЛ и выиграл серию со счетом 4-2. «Ястребы» стали обладателями Кубка Гагарина впервые в истории.

    «Хартли показал, что его не зря пригласили в Россию, честь ему и хвала.

    "Авангард" ведь и в прошлом розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина дошел до финала, а в этот раз — победитель. Это говорит о том, что тренер создал хороший коллектив.

    Очень ряд за Ковальчука, это феноменальный игрок. Он внес очень большую лепту в успех команды: его энергетика, опыт и желание выигрывать укрепили внутренний стрежень "Авангарда". Не умаляя заслуг других игроков, конечно же.

    Конечно, в душе я — армеец, этого никому не отнять. Но ЦСКА в финале — это тоже хороший показатель. Но победитель есть победитель.

    Я рад за Александра Крылова, который не так давно пришел в "Авангард" и создал серьезную вертикаль, которая включает в себя все аспекты.

    В том числе и серьезное внимание к детско-юношескому хоккею. Это большой вклад в российский хоккей.

    Символично, что победный гол забил воспитанник ЦСКА Толчинский, который с этого сезона играет за "Авангард".

    При потолке зарплат на первый план выходит работа спортивных менеджеров, которые и формируют этот коллектив.

    Потолок зарплат — правильное решение для нашего хоккея», — сказал Быков Sport24.

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