«Питтсбург» выиграл в гостях у «Баффало»

обыграл3:2 в матче регулярного сезона НХЛ.

В составе «Пингвинов» точными бросками отметились Джаред Маккэн, Эван Родригес и Брайан Раст. Со стороны хозяев забивали Тэйг Томпсон и Кейси Миттельштадт.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Питтсбург» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Голы: Маккэн — 12 (Мэтисон, Сиси), 10:30 — 0:1. Родригес — 6 (Блюгерс), 25:57 — 0:2. Томпсон — 6, 26:41 — 1:2. Раст — 18 (бол., Кросби, Гюнтцель), 32:15 — 1:3. Миттельштадт — 8 (бол., Ристолайнен, Райнхарт), 51:44 — 2:3Вратари: Токарски (57:39) — ДжерриШтраф: 4 — 2Броски: 30 (6+13+11) — 41 (12+13+16)

Набрав 59 очков, «Питтсбург» идет на второй позиции в Восточном дивизионе. У «Баффало» 29 очков и восьмая позиция.