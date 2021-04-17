НХЛ. «Бостон» выиграл у «Айлендерс», «Вегас» разгромил «Анахайм»

«Монреаль» — «Калгари» 2:1

Российский защитник Александр Романов провел на льду почти 16 минут и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Калгари» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Голы: Тоффоли — 20 (Сузуки, Кулак), 29:32 — 1:0. Линдхольм — 12 (Годро, Ткачак), 46:30 — 1:1. Тоффоли — 21 (Армиа, Сузуки), 55:45 — 2:1Вратари: Аллен — Маркстрем (58:57)Штраф: 6 — 6Броски: 20 (6+8+6) — 29 (13+8+8)

«Монреаль» — «Калгари»

«Бостон» — «Айлендерс» 3:0

Вратарь-новичок «Бостона» Джереми Сваймен отразил все 25 бросков по своим воротам. Это его первый шатаут в НХЛ. В пяти матчах в лиге 22-летний американец одержал 4 победы, отражая 93,8% бросков при коэффициенте надежности 1,78.

Ворота «Айлендерс» в этой игре защищал Илья Сорокин, совершивший 25 сэйвов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Айлендерс» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Пастрняк — 17 (Райлли, Бержерон), 19:57 — 1:0. Холл — 4 (Крейчи, Кэмпфер), 20:47 — 2:0. Лазар — 6 (п.в.), 58:48 — 3:0Вратари: Суэймен — Сорокин (58:12 — 58:48)Штраф: 10 — 6Броски: 28 (8+12+8) — 25 (10+6+9)

«Бостон» — «Айлендерс»

«Миннесота» — «Сан-Хосе» 3:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сан-Хосе» — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) Голы: Хертл — 13 (Шимек, Власик), 3:32 — 0:1. Бонино — 6, 9:30 — 1:1. Зуккарелло — 9 (Раск), 22:15 — 2:1. Паризе — 6 (Дамба, Бонино), 23:20 — 3:1. Кейн — 17 (мен.), 53:43 — 3:2Вратари: Тэлбот — Джонс (58:07)Штраф: 2 — 6Броски: 18 (4+7+7) — 22 (8+4+10)

«Миннесота» — «Сан-Хосе»

«Анахайм» — «Вегас» 0:4

Российский нападающий «Анахайма» Александр Волков провел на льду 14 минут 15 секунд и завершил матч с показателем полезности «-1», не отметившись результативными действиями.