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    Яковлев: По сравнению с прошлым годом «Металлург» сделал шаг вперед

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    Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал итоги шестого матча серии с «Авангардом» (1:5), а также сказал, не поспешил ли он с возвращением в строй после травмы.

    Егор Яковлев
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    Егор Яковлев

    «Была хорошая боевая серия. Наш соперник оказался сильнее. Хотя и нашей команде было многое по силам.

    По сравнению с прошлым годом "Металлург" очень изменился, и в этом сезоне сделал шаг вперед. Считаю, что надо двигаться дальше с этим "костяком" — и результат будет.

    Доктора делали все возможное, чтобы травма зажила как можно скорее. Возможно, я вышел немного рано, но нужно было выходить — это плей-офф. Хотя я долго не играл, и это, безусловно, дало о себе знать.

    Мелочей и нюансов, действительно, хватало. Где-то мы играли слишком нетерпеливо. Бежали в атаку, стремясь быстро отыграться, но при этом допускали ошибки, провалы в обороне.

    Реализация большинства, например, в каких-то матчах очень хорошо получалась, а в каких-то матчах — нет. Такие нюансы в плей-офф многое решают», — приводит слова Яковлева «Матч ТВ».

    Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Авангарда». В финале Восточной конференции омичи сыграют против казанского «Ак Барса».

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