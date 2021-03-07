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    «Айлендерс» одержали домашнюю победу над «Баффало»

    Хоккей НХЛ Баффало Сэйбрз Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Баффало Сэйбрз» со счетом 5:2.

    «Айлендерс»
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    «Айлендерс»

    В составе победителей дубль оформил Брок Нельсон, по одной шайбе забросили Андерс Ли, Кэйси Сизикас и Кал Клаттербак.

    За «Баффало» отличились Джефф Скиннер и Колин Миллер.

    Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 23 броска, что составляет 92 процента из всех бросков по его воротам в матче.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Баффало» — 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)
    Голы: Ли — 12 (Эберле, Добсон), 25:13 — 1:0. Нельсон — 8 (Вальстрем, Ледди), 26:15 — 2:0. Сизикас — 4 (Пажо, Пелек), 36:56 — 3:0. Скиннер — 1 (Лазар, Миттельштадт), 45:41 — 3:1. Миллер — 3 (Айкел, Холл), 49:35 — 3:2. Клаттербак — 3 (Мартин), 52:57 — 4:2. Нельсон — 9 (п.в., Пулок), 57:48 — 5:2Вратари: Сорокин — Юханссон (57:33 — 57:48)Броски: 30 (8+11+11) — 27 (6+7+14)Штраф: 2 — 4

    Победа помогла «островитянам» набрать 32 очка и выйти лидера Восточного дивизиона, «Баффало» замыкает турнирную таблицу с 15 набранными баллами.

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