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    «Салават Юлаев» начал серию с «Трактором» с домашнего поражения

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Трактор Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение от челябинского «Трактора» (1:3) в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

    «Салават Юлаев» — «Трактор»
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    «Салават Юлаев» — «Трактор»

    В составе победителей отличились Виталий Кравцов, Даниил Ильин и Вячеслав Основин.

    Единственную шайбу уфимцев забросил Владислав Картаев.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Кравцов — 1, 4:06 — 0:1. Картаев — 1 (Лисовец, Науменков), 5:04 — 1:1. Основин — 1 (Ильин), 29:07 — 1:2. Основин — 2 (Гика), 43:49 — 1:3Вратари: Метсола (59:05) — ФедотовБроски: 39 (8+20+11) — 29 (7+11+11)Штраф: 8 — 4

    Челябинцы повели в серии до четырех побед — 1:0. Следующая игра также пройдет в Уфе 5 марта.

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