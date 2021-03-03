«Салават Юлаев» начал серию с «Трактором» с домашнего поражения

«Салават Юлаев» — «Трактор» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Виталий Кравцов, Даниил Ильин и Вячеслав Основин.
Единственную шайбу уфимцев забросил Владислав Картаев.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Кравцов — 1, 4:06 — 0:1. Картаев — 1 (Лисовец, Науменков), 5:04 — 1:1. Основин — 1 (Ильин), 29:07 — 1:2. Основин — 2 (Гика), 43:49 — 1:3Вратари: Метсола (59:05) — ФедотовБроски: 39 (8+20+11) — 29 (7+11+11)Штраф: 8 — 4
Челябинцы повели в серии до четырех побед — 1:0. Следующая игра также пройдет в Уфе 5 марта.