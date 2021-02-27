«Амур» в овертайме одолел рижское «Динамо»

Хабаровскийпереиграл рижское(3:2 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Дмитрий Архипов, Александр Шаров и Александр Полунин, забросивший шайбу в овертайме.

За рижан дубль на свой счет записал Денис Паршин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) Голы: Архипов — 6 (бол., Пьянов, Машин), 7:15 — 0:1. Паршин — 11 (бол., Сунд, Индрашис), 25:35 — 1:1. Паршин — 12 (бол., Индрашис), 38:14 — 2:1. Шаров — 5 (Кузнецов, Васильев), 47:34 — 2:2. Полунин — 11 (Голубев, Машин), 62:20 — 2:3Вратари: Ворис — ШияновБроски: 27 (4+12+10+1) — 18 (7+4+6+1)Штраф: 10 — 14

После этой встречи «Амур» набрал 53 очка и находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Хозяева с 27 очками располагаются на последней строчке на Западе.