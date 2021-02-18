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    Дубль Федорова принес «Спартаку» победу над «Торпедо»

    «Торпедо» — «Спартак»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей КХЛ Торпедо Спартак Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде обыграл «Торпедо» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Дубль у «красно-белых» оформил Артем Федоров (9 и 23 минуты), еще один точный бросок нанес Сергей Широков (13).

    В составе нижегородцев отличились Михаил Варнаков (20) и Энди Мили (24).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
    Голы: Федоров — 9 (Никишин, Зубов), 8:27 — 0:1. Широков — 20 (Рылов, Лехтеря), 12:42 — 0:2. Варнаков — 9 (Пайгин, Шворц), 19:44 — 1:2. Федоров — 10 (Никонцев, Зубов), 22:16 — 1:3. Миле — 19 (бол., Жафяров), 23:14 — 2:3Вратари: Тихомиров (59:43) — ГудачекШтраф: 4 — 6Броски: 23 (6+9+8) — 35 (19+9+7)

    В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает восьмое место (58 очков), «Торпедо» — седьмое на Востоке (65 очков).

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