«Трактор» дожал «Магнитку» в овертайме

Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» (4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

По три очка в составе победителей набрали нападающие Лукаш Седлак (1+2) и Томаш Гика (0+3). Еще по шайбе забросили Денис Бодров, Даниил Ильин и Ник Бэйлен.

В составе гостей отличились Андрей Нестрашил, Сергей Плотников и Тейлор Бек, записавший на свой счет гол и ассист.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) Голы: Бодров — 4 (бол., Бывальцев, Калинин), 9:46 — 1:0. Нестрашил — 11 (бол., Карпов), 17:18 — 1:1. Седлак — 15 (бол., Гика, Бэйлен), 38:31 — 2:1. Бек — 16 (бол., Прохоркин), 44:28 — 2:2. Ильин — 5 (бол., Седлак, Гика), 56:38 — 3:2. Плотников — 13 (Бек, Расмуссен), 59:59 — 3:3. Бэйлен — 9 (Седлак, Гика), 61:09 — 4:3Вратари: Федотов — Кошечкин (58:42 — 59:59)Броски: 24 (8+11+4+1) — 37 (11+10+15+1)Штраф: 22 — 20

Вышедший в плей-офф «Трактор» располагается на 5-м месте в таблице Восточной конференции с 67 очками.

«Металлург», также завоевавший путевку в Кубок Гагарина, занимает 3-ю строчку на «Востоке», имея в активе 76 очков.