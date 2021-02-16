«Амур» — «Автомобилист»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

Фрагмент матча Фото: КХЛ
Победу хабаровской команде принесли голы Кирилла Рассказова (42 минута) и Михала Йордана (64).
У гостей точный бросок нанес Георгий Белоусов (28).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Белоусов — 9 (бол., Коварж, Геноуэй), 27:03 — 0:1. Рассказов — 10 (Заседа), 41:27 — 1:1. Йордан — 8 (Голубев), 63:18 — 2:1Вратари: Лангхамер — КоваржШтраф: 12 — 8Броски: 40 (9+15+14+2) — 38 (17+9+12+0)
В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает десятое место (47 очков), а «Автомобилист» — седьмое (64 очка).